***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.06.2020 18:14
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eyüp Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849205
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0386
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0861
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05372,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,73
|Açılış
|: 372,68
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4908
|8,5334
|% 0,50
|
|Frank
|7,0453
|7,0877
|% 0,90
|
|Riyal
|1,7966
|1,8057
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|13,72
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,87
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.452
|25,30
|
|Tam
|2.491
|2.523
|26,00
|
|Yarım
|1.216
|1.232
|12,70
|
|Çeyrek
|608
|616
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,30
|39,30
|-0,49
|