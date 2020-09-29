***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2020 09:18
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Akif Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877130
BIST
11:091.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:097,8430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0424
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:099,1598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0557
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1684
En Düşük
9,0696
11:09474,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,25
|Açılış
|: 474,51
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:09
|YAPRK
|53,35
|372.756
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|YAYLA
|3,10
|55.034.623
|% -7,46
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|ARMDA
|62,75
|7.001.637
|% -6,34
|
|SISE
|7,58
|1.460.741.451
|% -2,45
|
|ODAS
|2,79
|290.707.636
|% 2,57
|
|TRKCM
|4,86
|262.358.239
|% -4,71
|
|GARAN
|6,98
|248.382.884
|% -0,14
|
|SODA
|8,46
|217.845.191
|% -3,31
|
|SISE
|7,58
|1.460.741.451
|% -2,45
|
|ODAS
|2,79
|290.707.636
|% 2,57
|
|CEMAS
|1,72
|144.924.947
|% 4,24
|
|TRKCM
|4,86
|262.358.239
|% -4,71
|
|IHEVA
|2,28
|118.240.035
|% -0,44
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8395
|7,8430
|% 0,54
|
|Euro
|9,1497
|9,1598
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,0610
|10,1114
|% 0,75
|
|Frank
|8,4532
|8,5041
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0851
|2,0955
|% 0,49
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,35
|
|Altın Gr.
|474
|474
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,23
|
Seans Raporu
11:09
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-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, DOHOL, KOZAL
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 41 artarak (% 0.04 ) 1, 027
-
11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, SUMAS, ARTI, UZERB, EMNIS, TACTR, COSMO, EGCYO, ATSYH, KERVN
-
11:20
OSMEN, YAPRK, EGCEY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:20
ARMDA, ULUUN, ANACM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında