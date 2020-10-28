***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.10.2020 09:20
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Akif Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884578
BIST
12:101.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -16,35
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.133
12:108,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0921
|Açılış
|: 8,2690
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2797
En Düşük
8,1715
12:109,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0708
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7320
En Düşük
9,6415
12:10505,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,05
|Açılış
|: 505,75
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
505,95
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:10
|DYOBY
|12,43
|17.223.926
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.056.064
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,00
|1.083.571.872
|% 6,38
|
|TSKB
|2,32
|995.372.113
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,79
|564.025.316
|% 4,68
|
|ASELS
|17,67
|543.636.011
|% 1,79
|
|GARAN
|6,82
|437.828.757
|% -1,16
|
|SKBNK
|2,00
|1.083.571.872
|% 6,38
|
|TSKB
|2,32
|995.372.113
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,79
|564.025.316
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,15
|186.841.041
|% -0,46
|
|KRDMD
|3,23
|263.071.083
|% -1,52
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2738
|8,2769
|% 1,13
|
|Euro
|9,7252
|9,7297
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,7039
|10,7576
|% 0,61
|
|Frank
|9,0344
|9,0888
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1973
|2,2083
|% 1,06
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-5,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.369
|1,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|24,72
|
|Yarım
|1.609
|1.650
|11,96
|
|Çeyrek
|807
|825
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,20
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 74 kaybederek (% -1.56 ) 1, 247
-
12:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TSKB, ALBRK
-
12:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SKBNK, TSKB, TRKCM
-
12:21XU100
Endeks 1, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 8, 056.00 milyon TL de
-
12:16XU100
Endeks 1, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 7, 809.00 milyon TL de