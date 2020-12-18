***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.12.2020 09:08
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İbrahim Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893762
BIST
11:551.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.406
En Düşük
1.396
11:557,7012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6877
11:559,4458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0120
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4316
11:55465,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,09
|Açılış
|: 465,68
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:55
|ALCAR
|281,10
|34.389.132
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|82.867.646
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.948.638
|% 9,95
|
|BRSAN
|23,00
|153.158.072
|% 9,94
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|10.298.932
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|18.111.857
|% -9,98
|
|KARTN
|3.130,00
|218.647.107
|% -6,31
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,20
|1.252.195.622
|% 1,46
|
|PGSUS
|76,90
|808.532.733
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,19
|601.915.864
|% 2,34
|
|TCELL
|16,23
|469.690.068
|% 2,66
|
|GARAN
|9,79
|360.973.625
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,19
|601.915.864
|% 2,34
|
|THYAO
|13,20
|1.252.195.622
|% 1,46
|
|ISGYO
|2,39
|197.736.364
|% 4,37
|
|DOHOL
|3,13
|212.170.988
|% 1,62
|
|TSKB
|1,70
|113.879.905
|% 1,19
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6968
|7,7012
|% -0,02
|
|Euro
|9,4402
|9,4458
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,3902
|10,4423
|% -0,22
|
|Frank
|8,6611
|8,7133
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0452
|2,0554
|% -0,10
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-3,50
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-28,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|-28,86
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|-13,96
|
|Çeyrek
|745
|762
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|-0,05
|
Seans Raporu
11:55
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12:03
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