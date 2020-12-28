***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2020 09:11
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İbrahim Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895065
BIST
11:581.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,56
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
11:587,4917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0946
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4881
11:589,1724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0696
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
11:58453,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -4,79
|Açılış
|: 453,80
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,58
BIST En Aktif Hisseler11:58
|YAPRK
|66,55
|3.936.799
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|83.591.993
|% 9,97
|
|BRYAT
|502,50
|255.307.243
|% -9,99
|
|BRSAN
|28,14
|408.843.464
|% -7,13
|
|SANKO
|9,67
|6.223.124
|% -5,57
|
|INVEO
|44,60
|30.657.701
|% -5,35
|
|NIBAS
|63,00
|6.262.377
|% -4,55
|
|GUBRF
|66,35
|961.465.919
|% 3,67
|
|SISE
|7,30
|847.470.051
|% 1,53
|
|BRSAN
|28,14
|408.843.464
|% -7,13
|
|KOZAL
|94,20
|329.999.445
|% -0,53
|
|ODAS
|3,94
|278.731.755
|% 1,29
|
|SISE
|7,30
|847.470.051
|% 1,53
|
|ODAS
|3,94
|278.731.755
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,17
|142.144.639
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,54
|86.672.313
|% 1,99
|
|ZOREN
|2,68
|136.130.506
|% 1,13
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4873
|7,4917
|% -1,25
|
|Euro
|9,1651
|9,1724
|% -0,75
|
|Sterlin
|10,1258
|10,1766
|% -1,20
|
|Frank
|8,3915
|8,4420
|% -1,07
|
|Riyal
|1,9902
|2,0002
|% -1,26
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|4,04
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|2.995
|3.071
|-23,49
|
|Yarım
|1.448
|1.485
|-11,36
|
|Çeyrek
|726
|743
|-5,68
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,05
|
|B. Petrol
|51,71
|51,71
|0,37
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Seans Raporu
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