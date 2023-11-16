***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2023 15:57
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İbrahim Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218448
BIST
'
15:597.802
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 136,04
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.802
15:5928,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0200
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
15:5931,1690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0455
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
15:591.811,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.811,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.816,00
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ATATP
|78,25
|263.376.161
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|20.863.332
|% 9,98
|
|EMNIS
|110,40
|1.391.592
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|172.511.919
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|73.118.155
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|38.218.738
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|7.759.752
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,55
|287.803.853
|% -9,76
|
|MARKA
|30,00
|3.240.368
|% -9,64
|
|ARASE
|66,75
|916.408.103
|% -9,37
|
|THYAO
|241,60
|6.591.061.618
|% 2,55
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|TUPRS
|155,10
|3.228.464.324
|% 2,24
|
|SAHOL
|58,80
|3.129.476.517
|% 1,73
|
|MIATK
|728,00
|2.566.476.324
|% -6,67
|
|EKGYO
|7,58
|1.353.904.011
|% 1,20
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,09
|608.979.124
|% 1,19
|
|YKBNK
|16,86
|1.481.552.032
|% 2,24
|
|ISCTR
|20,66
|1.706.910.560
|% 2,68
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6637
|28,6742
|% -0,02
|
|Euro
|31,1537
|31,1726
|% 0,16
|
|Sterlin
|35,4213
|35,5989
|% -0,16
|
|Frank
|32,0926
|32,2859
|% -0,18
|
|Riyal
|7,6222
|7,6604
|% -0,01
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,59
|23,62
|% 0,66
|
|Platin
|902,35
|903,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.034,93
|1.038,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,53
|80,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,52
|1.964,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 54 artarak (% 2.02 ) 8, 245
-
16:13XU100
Endeks 7, 796 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 52, 940.00 milyon TL de
-
16:13BSOKE
Yüzde 5.04 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 038, 423 adet işlem
-
16:12KUYAS
Yüzde 4.99 oranında artışla 65.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 132 adet işlem
-
16:11ATATP
Yüzde 9.98 oranında artışla 78.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 476 adet işlem