***IDGYO* *PSDTC* *HDFGS* *BRMEN* *SODSN* *SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.01.2021 09:25
***IDGYO******PSDTC******HDFGS******BRMEN******SODSN******SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [HDFGS, BRMEN, PSDTC, SEYKM, SODSN, IDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897294
BIST
10:421.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,57
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.505
En Düşük
1.500
10:427,3481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0385
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3925
En Düşük
7,3443
10:429,0727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0129
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1095
En Düşük
9,0553
10:42460,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,29
|Açılış
|: 460,66
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BRSAN
|29,92
|119.365.168
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.074.229
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|27.756.430
|% 9,99
|
|PSDTC
|26,22
|14.778.117
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|14.778.117
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,25
|919.312
|% -8,03
|
|NIBAS
|51,50
|2.957.429
|% -6,36
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|70,55
|441.739.784
|% 1,15
|
|TKFEN
|18,29
|398.304.164
|% 0,44
|
|PETKM
|5,29
|390.253.939
|% 0,19
|
|GARAN
|10,21
|265.252.803
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,42
|241.760.313
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,42
|241.760.313
|% 1,68
|
|PETKM
|5,29
|390.253.939
|% 0,19
|
|YKBNK
|3,09
|145.368.986
|% 1,31
|
|KRDMD
|5,96
|231.911.479
|% 1,71
|
|KARSN
|3,66
|123.731.510
|% 1,67
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3439
|7,3481
|% -0,52
|
|Euro
|9,0632
|9,0727
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,0155
|10,0657
|% -0,23
|
|Frank
|8,3561
|8,4064
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9554
|1,9652
|% -0,43
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-2,10
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,96
|53,96
|0,36
|