***IDGYO* *YONGA* *ETILR* *DENGE* *TEKTU* *ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.10.2020 09:13
***IDGYO******YONGA******ETILR******DENGE******TEKTU******ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALMAD, DENGE, ETILR, IDGYO, TEKTU, YONGA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880625
BIST
12:001.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,76
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:007,8997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:009,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0411
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:00488,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,73
|Açılış
|: 488,27
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:00
|RALYH
|5,94
|8.068.026
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.335.203
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|110.276.273
|% 9,99
|
|KLNMA
|49,32
|3.951.814
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.143.221
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,65
|733.894.453
|% 0,87
|
|ZOREN
|2,96
|587.718.710
|% 7,25
|
|ISFIN
|4,11
|497.644.076
|% 4,05
|
|GARAN
|7,14
|470.144.586
|% 0,56
|
|TUPRS
|81,95
|317.832.575
|% -1,32
|
|ZOREN
|2,96
|587.718.710
|% 7,25
|
|PETKM
|4,65
|733.894.453
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,83
|283.307.228
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,11
|497.644.076
|% 4,05
|
|ODAS
|3,37
|316.334.319
|% 5,97
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8967
|7,8997
|% 0,55
|
|Euro
|9,3295
|9,3350
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,2444
|10,2957
|% 0,24
|
|Frank
|8,6344
|8,6864
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0985
|2,1090
|% 0,50
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-7,62
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.215
|3.294
|2,35
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,14
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,69
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:10ZOREN
Yüzde 6.88 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 240, 428 adet işlem
-
12:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 75 artarak (% 0.67 ) 1, 306
-
12:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, PETKM
-
12:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, PETKM, SODA
-
12:09XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 8, 269.00 milyon TL de