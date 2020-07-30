***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
30.07.2020 16:55
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2020
Karar Sayısı
2020/26
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864282
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35437,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -5,31
|Açılış
|: 437,30
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
436,55
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0744
|9,1199
|% 0,28
|
|Frank
|7,6177
|7,6635
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|-21,36
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,96
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|32,00
|
|Tam
|2.972
|3.026
|-3,10
|
|Yarım
|1.443
|1.475
|0,70
|
|Çeyrek
|724
|740
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|5,26
|5,26
|-0,20
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-1,87
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:28
AKMGY, IHYAY, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28
ISATR, KARTN, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
ARSAN, TUKAS, FMIZP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
DARDL, ISATR, KARTN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:58
HDFGS, GRNYO, EGCYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında