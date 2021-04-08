***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2021 16:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.İş Bankası A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925229
BIST
17:401.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:408,1608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0146
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:409,7251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0345
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:40461,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,87
|Açılış
|: 461,49
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,52
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:40
|SAMAT
|6,82
|42.182.954
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.128.223
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.639.438
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|4.075.617
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|40.972.374
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.457.518
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|786.889.382
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|662.277.820
|% -0,73
|
|SISE
|7,44
|581.442.595
|% 0,68
|
|THYAO
|12,55
|573.529.139
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,32
|571.085.375
|% 2,15
|
|DOHOL
|3,32
|571.085.375
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|299.591.531
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|240.941.251
|% -0,45
|
|GARAN
|6,79
|662.277.820
|% -0,73
|
|TSKB
|1,41
|136.187.475
|% 0,00
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1558
|8,1608
|% 0,18
|
|Euro
|9,7182
|9,7251
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,1890
|11,2451
|% 0,24
|
|Frank
|8,7848
|8,8377
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1693
|2,1802
|% 0,14
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,36
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:48PETUN
Yüzde 6.03 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 386, 526 adet işlem
-
17:47MPARK
Yüzde 4.58 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 767, 317 adet işlem
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 01 artarak (% 0.08 ) 1, 224
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ECZYT, TKURU, NTGAZ, MTRKS, ATSYH, INTEM, YESIL, TUREX, BJKAS, SAMAT
-
17:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TRILC, SNKRN, UTPYA, DIRIT