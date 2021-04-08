***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2021 16:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925233
BIST
17:401.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:408,1569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:409,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0274
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:40461,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,69
|Açılış
|: 461,00
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:38
|SAMAT
|6,82
|42.181.986
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.118.683
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.639.438
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|4.075.617
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.438.438
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IZFAS
|9,51
|40.636.348
|% -9,69
|
|BJKAS
|10,17
|786.648.801
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|658.438.565
|% -0,73
|
|SISE
|7,45
|580.473.955
|% 0,81
|
|THYAO
|12,55
|571.775.341
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,33
|570.167.483
|% 2,46
|
|DOHOL
|3,33
|570.167.483
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,94
|299.060.823
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|240.776.173
|% -0,45
|
|TSKB
|1,41
|136.093.688
|% 0,00
|
|GARAN
|6,79
|658.438.565
|% -0,73
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1497
|8,1580
|% 0,14
|
|Euro
|9,7097
|9,7199
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,1853
|11,2414
|% 0,21
|
|Frank
|8,7803
|8,8332
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1680
|2,1789
|% 0,08
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|19,23
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,44
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,61
|62,61
|-0,55
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:52IDGYO
Yüzde 9.67 oranında artışla 11.34 lira fiyatla işlem gören hissede 499, 769 adet işlem
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17:51XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 13, 978.00 milyon TL de
-
17:51GLRYH
Yüzde 8.16 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 502, 491 adet işlem
-
17:48PETUN
Yüzde 6.03 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 386, 526 adet işlem
-
17:47MPARK
Yüzde 4.58 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 767, 317 adet işlem