***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2022 17:22
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Menkul DeğerlerA.Ş. 2.388,43 % 0,0003 % 0,000106 % 1,7125
Alan Menkul DeğerlerA.Ş. 351,87 % 0,00022 % 0,001353 % 6,1357
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 649,87 % 0,000012 % 0,002499 % 214,5319
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993175
BIST
17:062.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 23,27
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:0613,7892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0177
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
17:0615,7360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0363
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
17:06806,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,77
|Açılış
|: 806,95
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:06
|DOBUR
|118,80
|23.879.422
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.643.580
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|LINK
|30,32
|29.442.661
|% 9,93
|
|GEDZA
|19,45
|41.649.391
|% -7,82
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,32
|67.702.601
|% -5,05
|
|EUHOL
|2,72
|7.988.713
|% -4,23
|
|KRDMD
|13,06
|5.378.002.475
|% 3,32
|
|SISE
|15,37
|2.992.379.518
|% 4,13
|
|THYAO
|27,06
|2.450.295.752
|% 0,59
|
|EREGL
|31,92
|2.128.761.446
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,86
|1.357.978.773
|% 2,93
|
|KRDMD
|13,06
|5.378.002.475
|% 3,32
|
|YKBNK
|3,86
|1.357.978.773
|% 2,93
|
|SISE
|15,37
|2.992.379.518
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,39
|309.614.711
|% 0,84
|
|GARAN
|11,85
|1.323.334.705
|% 0,59
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7799
|13,7892
|% -0,13
|
|Euro
|15,7198
|15,7360
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,7903
|18,8845
|% 0,21
|
|Frank
|14,9283
|15,0182
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6615
|3,6799
|% -0,09
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-3,11
|
|Altın Gr.
|807
|808
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.339
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.581
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.323
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,89
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,17
|0,06
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|0,72
|
Seans Raporu
17:06
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17:21MSGYO
Yüzde 6.65 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 663, 839 adet işlem
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17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 53 artarak (% 1.33 ) 1, 866
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