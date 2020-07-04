***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri387,04Bağımsız Denetim Ücreti1.985,44Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri9.492,9Fon Yönetim Ücreti26.909,59Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu34,42Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar385,7Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.032,18Diğer Giderler1.659,25TOPLAM GİDERLER41.886,52DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.065.861,18 % 0,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854594BIST