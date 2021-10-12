***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2021 12:07
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. RE PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kar payı dağıtımı yapılacak olup
a) 1 adet fon katılma belgesine ödenecek nakit kar payı brüt 25.00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
b) Kar payı kullanım tarihi 13.10.2021 olarak belirlenmiştir.
c) Kar payı ödeme tarihi 13.10.2021 olarak belirlenmiştir.
Bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969735
BIST
11:551.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
11:559,0148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0136
|Açılış
|: 9,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9883
11:5510,4284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0306
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3841
11:55509,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,83
|Açılış
|: 509,56
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MERIT
|23,16
|9.074.089
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.510.515
|% 9,80
|
|GESAN
|23,42
|103.859.136
|% 8,43
|
|NUGYO
|14,94
|8.714.892
|% 7,10
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|63.107.734
|% -9,97
|
|YEOTK
|78,35
|106.266.685
|% -8,31
|
|YUNSA
|14,93
|37.280.843
|% -5,98
|
|ERSU
|4,65
|12.915.902
|% -4,91
|
|GARAN
|9,51
|733.343.412
|% 0,74
|
|TUPRS
|127,20
|324.598.781
|% 1,11
|
|KRDMD
|6,81
|321.133.324
|% 0,00
|
|ASELS
|15,96
|273.644.102
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,42
|258.169.437
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|258.169.437
|% 0,00
|
|GARAN
|9,51
|733.343.412
|% 0,74
|
|ODAS
|1,50
|113.355.520
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,80
|106.341.626
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,81
|321.133.324
|% 0,00
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0119
|9,0148
|% 0,15
|
|Euro
|10,4243
|10,4284
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,2270
|12,2883
|% 0,22
|
|Frank
|9,6780
|9,7363
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3967
|2,4087
|% 0,16
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,90
|
|Altın Gr.
|510
|510
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|0,29
|