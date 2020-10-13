***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.10.2020 11:44
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881103
BIST
13:061.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
13:067,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
13:069,3147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0184
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
13:06487,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 487,31
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler13:06
|DAGHL
|13,31
|519.649
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|126.573.021
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.985.259
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.574.287
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|4.973.962
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|2.715.073
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|6.694.331
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|486.515
|% -10,00
|
|SODSN
|22,50
|380.586
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|518.795
|% -10,00
|
|ODAS
|3,56
|753.710.711
|% 2,01
|
|TUKAS
|12,53
|409.649.683
|% 4,94
|
|ASELS
|18,20
|398.091.598
|% 0,83
|
|TURSG
|6,21
|386.624.994
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,60
|383.703.313
|% 0,56
|
|ODAS
|3,56
|753.710.711
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,74
|252.658.033
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,84
|211.351.730
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,60
|383.703.313
|% 0,56
|
|KARSN
|3,12
|306.964.280
|% 1,96
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8958
|7,8998
|% 0,14
|
|Euro
|9,3112
|9,3147
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,2637
|10,3152
|% -0,09
|
|Frank
|8,6251
|8,6770
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% 0,07
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-2,47
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|5,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-0,13
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-0,06
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,46
|42,46
|0,74
|