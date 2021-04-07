***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2021 17:04
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924337
BIST
16:511.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
16:518,1759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0477
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
16:519,7323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0618
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
16:51455,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 455,75
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler16:50
|CEOEM
|6,60
|74.410.796
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.277.364
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|164.894
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.878.423
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.460.205
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.693.805
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.037.366.413
|% 2,60
|
|GARAN
|6,81
|896.756.491
|% 0,29
|
|JANTS
|916,00
|866.656.102
|% 3,08
|
|BJKAS
|9,28
|849.560.403
|% 1,98
|
|THYAO
|12,85
|799.381.012
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,97
|1.037.366.413
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|375.330.081
|% 0,46
|
|GARAN
|6,81
|896.756.491
|% 0,29
|
|TSKB
|1,40
|159.214.039
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,15
|122.373.716
|% 1,77
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1682
|8,1712
|% 0,53
|
|Euro
|9,7201
|9,7269
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,1788
|11,2349
|% -0,30
|
|Frank
|8,7537
|8,8064
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1689
|2,1797
|% 0,30
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-4,62
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.005
|3.081
|5,17
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|2,50
|
|Çeyrek
|728
|745
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,51
|62,51
|-0,23
|
Seans Raporu
16:50
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17:05XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 14, 108.00 milyon TL de
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17:05BRKSN
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 972 adet işlem
-
17:04TSPOR
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 256, 029 adet işlem
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 71 kaybederek (% -0.22 ) 1, 220
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NTGAZ, YESIL, MTRKS, FRIGO, BRKO, UMPAS, IDGYO, CEOEM, YGYO