***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 12:05
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940986
BIST
13:251.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,91
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
13:258,6027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
13:2510,4788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0260
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
13:25524,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,83
|Açılış
|: 524,11
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:25
|RODRG
|18,82
|3.569.123
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|9.826.405
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.402.498
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.531.068
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|YAYLA
|3,81
|12.154.329
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|METUR
|20,94
|15.359.459
|% -6,93
|
|ISBIR
|6.520,60
|1.390.035
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,00
|571.112.818
|% 1,36
|
|THYAO
|14,31
|545.622.549
|% 0,21
|
|GARAN
|8,27
|535.304.168
|% -0,24
|
|SASA
|34,56
|400.738.226
|% 2,31
|
|SISE
|8,20
|347.783.909
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,25
|213.445.353
|% 0,45
|
|GARAN
|8,27
|535.304.168
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,99
|102.358.158
|% 0,00
|
|SISE
|8,20
|347.783.909
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,20
|48.989.350
|% 0,84
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6006
|8,6027
|% -0,11
|
|Euro
|10,4739
|10,4788
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1248
|12,1856
|% -0,39
|
|Frank
|9,5583
|9,6159
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2873
|2,2987
|% -0,10
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,63
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.442
|3.531
|-8,81
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|-4,27
|
|Çeyrek
|834
|854
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,02
|71,02
|-0,45
|