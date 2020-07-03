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***IEYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

03.07.2020 18:36
GÜNCEL HABERLER



***IEYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [IEYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

   Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında  Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle IEYHO payında 06/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
IEYHO payında tedbirin uygulanacağı son tarih
05/10/2020
'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854500


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5318 8,5746 % 0,14  
Frank 7,2358 7,2794 % 0,20  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,68  
Altın Gr. 392 392 0,64  
Cumhuriyet 2.537 2.558 4,10  
Tam 2.612 2.625 4,30  
Yarım 1.269 1.284 2,10  
Çeyrek 634 643 1,00  
Gümüş.Ons 18,04 18,07 0,11  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,03  
B. Petrol 42,85 42,85 -0,29  
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