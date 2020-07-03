***IEYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
03.07.2020 18:36
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [IEYHO]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle IEYHO payında 06/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
IEYHO payında tedbirin uygulanacağı son tarih
05/10/2020
'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854500
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.159,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 392,03
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5318
|8,5746
|% 0,14
|
|Frank
|7,2358
|7,2794
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,68
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|4,10
|
|Tam
|2.612
|2.625
|4,30
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,10
|
|Çeyrek
|634
|643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|
|B. Petrol
|42,85
|42,85
|-0,29
|
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