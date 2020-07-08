***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 12:29
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IEYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856673
BIST
12:18119.328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -11,11
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:186,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:187,7429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:18397,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,28
|Açılış
|: 397,25
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.106.986
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|27.908.638
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.770.318
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.486.500
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.190.725
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,89
|4.442.346
|% -7,48
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|DOBUR
|16,30
|690.396
|% -6,27
|
|FENER
|12,96
|62.593.020
|% -5,95
|
|SONME
|8,71
|10.094.369
|% -5,84
|
|EKGYO
|2,28
|1.115.577.678
|% 1,79
|
|SISE
|6,56
|979.655.521
|% 1,08
|
|PETKM
|4,38
|652.300.541
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,41
|642.836.885
|% 4,50
|
|GARAN
|8,22
|566.439.671
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,28
|1.115.577.678
|% 1,79
|
|SISE
|6,56
|979.655.521
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,92
|287.173.495
|% 2,13
|
|PETKM
|4,38
|652.300.541
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,41
|642.836.885
|% 4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5736
|8,6166
|% -0,06
|
|Frank
|7,2624
|7,3061
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|4,48
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.592
|7,80
|
|Tam
|2.648
|2.659
|8,00
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,90
|
|Çeyrek
|643
|651
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,04
|