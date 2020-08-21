***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 10:14
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870546
BIST
11:291.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
11:297,2604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0371
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
11:298,5769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0817
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,5427
11:29450,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -6,65
|Açılış
|: 450,30
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,05
BIST En Aktif Hisseler11:29
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ISGSY
|7,23
|5.474.735
|% 9,88
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|1.135.176
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.249.225
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|1.993.799
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.150
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|66.306
|% -9,70
|
|PETKM
|4,90
|1.357.498.401
|% 5,38
|
|TUPRS
|94,50
|1.119.702.200
|% 2,72
|
|GARAN
|7,22
|343.923.349
|% 1,12
|
|TKFEN
|15,96
|297.464.035
|% 4,93
|
|SISE
|6,33
|288.158.596
|% 1,44
|
|PETKM
|4,90
|1.357.498.401
|% 5,38
|
|SKBNK
|1,58
|157.658.175
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,04
|186.183.755
|% 0,49
|
|ZOREN
|3,07
|251.506.632
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,20
|178.634.873
|% 1,85
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2543
|7,2604
|% -0,51
|
|Euro
|8,5681
|8,5769
|% -0,94
|
|Sterlin
|9,5343
|9,5821
|% -0,85
|
|Frank
|7,9257
|7,9735
|% -1,03
|
|Riyal
|1,9257
|1,9354
|% -0,75
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-15,05
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-7,13
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|-0,15
|