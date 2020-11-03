***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 13:56
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885716
BIST
16:591.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:598,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1004
|Açılış
|: 8,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
16:5910,0003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1770
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
16:59523,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 8,89
|Açılış
|: 523,26
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,50
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:58
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|404.599.486
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.715.784
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.523
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.170.062.539
|% -4,69
|
|PETKM
|4,25
|1.076.439.827
|% 3,66
|
|SISE
|6,37
|1.058.957.339
|% 0,16
|
|TSKB
|2,30
|920.522.131
|% -9,80
|
|GARAN
|6,66
|814.505.840
|% 0,76
|
|TSKB
|2,30
|920.522.131
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.170.062.539
|% -4,69
|
|PETKM
|4,25
|1.076.439.827
|% 3,66
|
|DOHOL
|2,43
|474.116.673
|% -0,41
|
|ODAS
|3,26
|599.925.974
|% 2,19
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5372
|8,5388
|% 1,17
|
|Euro
|9,9912
|10,0022
|% 1,82
|
|Sterlin
|11,0660
|11,1215
|% 1,82
|
|Frank
|9,2852
|9,3411
|% 1,56
|
|Riyal
|2,2684
|2,2798
|% 1,10
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|11,93
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,81
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.520
|70,00
|
|Tam
|3.455
|3.541
|74,22
|
|Yarım
|1.670
|1.713
|35,90
|
|Çeyrek
|838
|857
|17,95
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|1,06
|
Seans Raporu
16:58
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-
17:13VKGYO
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 871, 658 adet işlem
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17:11HATEK
Yüzde 8.39 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 651 adet işlem
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17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 3 artarak (% 0.26 ) 1, 249
-
17:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, PETKM, SISE
-
17:10XU100
Endeks 1, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 16, 302.00 milyon TL de