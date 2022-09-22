***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2022 12:31
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064647
BIST
14:353.281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 35,55
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.300
En Düşük
3.237
14:3518,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0589
|Açılış
|: 18,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
14:3518,2084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1794
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
14:35985,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 985,59
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler14:33
|KMPUR
|49,72
|115.600.113
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.241.721
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.514.051
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|38.694.908
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|62.918.483
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|113.061.785
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|338.293.008
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|86.395.938
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|54.589.247
|% -9,78
|
|THYAO
|70,65
|2.333.608.385
|% 1,29
|
|EKGYO
|4,13
|2.131.420.494
|% 5,90
|
|SISE
|27,50
|1.808.247.009
|% 2,38
|
|YKBNK
|7,20
|1.664.527.250
|% 3,00
|
|AKBNK
|11,78
|1.503.657.214
|% 2,26
|
|EKGYO
|4,13
|2.131.420.494
|% 5,90
|
|YKBNK
|7,20
|1.664.527.250
|% 3,00
|
|ZOREN
|4,00
|781.493.134
|% 1,01
|
|ISCTR
|8,18
|1.311.833.350
|% 3,15
|
|AKBNK
|11,78
|1.503.657.214
|% 2,26
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3777
|18,3930
|% 0,36
|
|Euro
|18,1992
|18,2130
|% 1,02
|
|Sterlin
|20,6865
|20,7902
|% 0,44
|
|Frank
|18,6161
|18,7283
|% -1,45
|
|Riyal
|4,8716
|4,8960
|% 0,30
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-3,64
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|-19,00
|
|Tam
|6.660
|6.731
|-65,00
|
|Yarım
|3.245
|3.290
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.646
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|90,67
|90,67
|0,84
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Seans Raporu
14:33
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