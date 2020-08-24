***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
24.08.2020 12:02
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2016
Açıklamalar
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Esas Sözlesmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 18/08/2020 21/08/2020 10143
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870834
BIST
13:191.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
13:197,3714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0352
|Açılış
|: 7,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3720
En Düşük
7,2756
13:198,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0916
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7305
En Düşük
8,5516
13:19461,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,45
|Açılış
|: 461,27
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:19
|EMKEL
|3,30
|8.660.047
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.496
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.783
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|UZERB
|4,00
|115.696
|% -4,76
|
|PETKM
|4,15
|1.575.579.007
|% -0,95
|
|TUPRS
|85,20
|782.651.475
|% 2,77
|
|GUSGR
|6,37
|595.965.529
|% 5,64
|
|ZOREN
|2,63
|346.493.883
|% 0,38
|
|GARAN
|7,06
|301.753.305
|% -0,28
|
|PETKM
|4,15
|1.575.579.007
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,96
|294.030.391
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,63
|346.493.883
|% 0,38
|
|GUSGR
|6,37
|595.965.529
|% 5,64
|
|GSRAY
|2,84
|262.075.931
|% 6,77
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3692
|7,3714
|% 0,48
|
|Euro
|8,7253
|8,7305
|% 1,06
|
|Sterlin
|9,6366
|9,6849
|% 0,65
|
|Frank
|8,0670
|8,1156
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% 0,42
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|7,84
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.055
|3.133
|15,21
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|7,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|