***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2016AçıklamalarIşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Esas Sözlesmesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 18/08/2020 21/08/2020 10143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870834BIST