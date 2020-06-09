***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 18:32
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588
Transferler
-699.659 0 12.888.301 -12.188.642 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 0 -263.180 1.110.967 -3.921.597 -3.073.810 -2.988.893 -6.062.703
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 -198.290 -14.933.233 -539.209 83.669 -37.945 -7.331.291 -22.956.299 -891.095 -23.847.394
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.508.991 -149.800.752 41.549.914 -2.876.540 11.093.688 31.855.946 16.115.089 -308.164.675 -3.921.597 132.207.013 59.998.478 192.205.491
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797
Transferler
-1.388.902 -128.763 -25.220.934 26.738.599 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -161.186 1.678.052 -9.234.141 -7.717.275 712.065 -7.005.210
Kar Payları
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 1.106 -69.207 41.627 -4.546 216 -43.621 -74.425 74.425 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.049.955 -218.141.119 84.167.099 -6.027.396 14.459.958 31.854.808 16.115.089 -336.215.963 -9.234.141 217.241.567 71.508.020 288.749.587
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.060.137 71.258.757
Dönem Karı (Zararı)
-8.344.727 -5.290.699
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.344.727 -5.290.699
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.328.086 886.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.162.171 2.535.747
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 929.677 -94.449
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 -250.729 -800.246
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
793.960 815.192
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 793.960 815.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -2.246.404 -1.458.850
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15,23 -60.589 -110.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.043.496 75.662.573
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -3.991.673 73.566.426
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -8.728.799 -2.683.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.679.044 7.047.171
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -8.821.931 1.349.243
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 10.448.748 -2.086.119
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.371.115 -1.530.838
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.060.137 71.258.757
Ödenen Temettüler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-554.127 -10.210.341
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 99.869 117.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -653.996 -10.327.480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.044.969 -58.185.127
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 -23.847.394
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -1.778.914 -3.314.856
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8,10 10.823.883 -31.022.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.569.295 2.863.289
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
602.148 1.238.538
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-967.147 4.101.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 27.990.840 13.698.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 27.023.693 17.800.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.023.693 27.990.840
Finansal Yatırımlar
6 4.850.799 1.350.000
Ticari Alacaklar
59.027.454 50.617.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 24.045 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 59.003.409 50.617.758
Diğer Alacaklar
47.905.506 62.133.898
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 43.699.057 55.272.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.206.449 6.861.759
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
21 0 0
Stoklar
11 58.874.932 50.053.001
Peşin Ödenmiş Giderler
3.678.266 2.526.568
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,12 32.755 29.860
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.645.511 2.496.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 999.191 1.063.846
Diğer Dönen Varlıklar
18 15.607.216 15.719.011
ARA TOPLAM
217.967.057 211.454.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
217.967.057 211.454.922
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
14.888.724 14.397.850
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 1.227.050 1.227.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 13.661.674 13.170.800
Diğer Alacaklar
108.087 107.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 108.087 107.069
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 18.062.080 18.856.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 46.073.000 46.073.000
Maddi Duran Varlıklar
212.931.571 215.305.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.258.254 2.295.936
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
294.321.716 297.035.381
TOPLAM VARLIKLAR
512.288.773 508.490.303
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 25.290.555 26.623.365
Ticari Borçlar
44.180.736 34.301.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 33.271 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 44.147.465 34.301.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.689.345 4.279.914
Diğer Borçlar
81.245.795 82.715.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 80.459.709 81.208.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 786.086 1.506.531
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.550.203 8.915.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 17.550.203 8.915.645
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 7.623 534.416
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.093.981 11.926.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 238.553 280.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 11.855.428 11.645.142
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 3.171.187 7.975.199
ARA TOPLAM
188.229.425 177.271.847
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.229.425 177.271.847
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.329.091 4.775.195
Diğer Borçlar
0 87.828
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 87.828
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 989.620 1.050.210
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.947.370 14.870.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.947.370 14.870.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 14.043.680 14.679.708
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.309.761 35.463.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
223.539.186 212.735.506
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
217.241.567 225.033.267
Ödenmiş Sermaye
19 543.595.733 543.595.733
Sermaye Düzeltme Farkları
19 87.617.544 87.617.544
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 9.049.955 9.048.849
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -218.141.119 -218.071.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92.599.661 92.434.616
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
78.139.703 79.652.710
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
84.167.099 85.514.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.027.396 -5.861.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.459.958 12.781.906
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 31.854.808 31.983.355
Diğer Yedekler
19 16.115.089 16.115.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -336.215.963 -310.951.408
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -9.234.141 -26.738.599
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 71.508.020 70.721.530
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
288.749.587 295.754.797
TOPLAM KAYNAKLAR
512.288.773 508.490.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 74.759.074 68.586.734
Satışların Maliyeti
20 -56.710.544 -56.675.629
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.048.530 11.911.105
BRÜT KAR (ZARAR)
18.048.530 11.911.105
Genel Yönetim Giderleri
-12.752.891 -11.293.321
Pazarlama Giderleri
-5.590.203 -6.021.777
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 9.532.494 6.261.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.646.760 -6.018.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.591.170 -5.161.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 175.014 15.866.256
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -10.676.660 -9.246.692
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -793.960 -815.192
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.704.436 643.326
Finansman Gelirleri
24 3.762.289 3.512.829
Finansman Giderleri
24 -4.402.580 -9.446.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.344.727 -5.290.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.146.564 -2.357.176
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.719.611 -3.201.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 573.047 844.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.491.291 -7.647.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.491.291 -7.647.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -257.150 -3.726.278
Ana Ortaklık Payları
27 -9.234.141 -3.921.597
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 -0,01700000 -0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-251.925 -472.175
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -314.906 -590.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.981 118.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 62.981 118.044
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.738.006 2.057.347
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 2.738.006 2.057.347
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.486.081 1.585.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.005.210 -6.062.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 712.065 -2.988.893
Ana Ortaklık Payları
-7.717.275 -3.073.810
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850264
BIST