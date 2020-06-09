***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588Transferler-699.659 0 12.888.301 -12.188.642 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 0 -263.180 1.110.967 -3.921.597 -3.073.810 -2.988.893 -6.062.703Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 -198.290 -14.933.233 -539.209 83.669 -37.945 -7.331.291 -22.956.299 -891.095 -23.847.394Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.508.991 -149.800.752 41.549.914 -2.876.540 11.093.688 31.855.946 16.115.089 -308.164.675 -3.921.597 132.207.013 59.998.478 192.205.491Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797Transferler-1.388.902 -128.763 -25.220.934 26.738.599 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 -161.186 1.678.052 -9.234.141 -7.717.275 712.065 -7.005.210Kar Payları0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 1.106 -69.207 41.627 -4.546 216 -43.621 -74.425 74.425 0Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.049.955 -218.141.119 84.167.099 -6.027.396 14.459.958 31.854.808 16.115.089 -336.215.963 -9.234.141 217.241.567 71.508.020 288.749.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.060.137 71.258.757Dönem Karı (Zararı)-8.344.727 -5.290.699Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-8.344.727 -5.290.699Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.328.086 886.883Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 5.162.171 2.535.747Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 929.677 -94.449Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 -250.729 -800.246Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler793.960 815.192İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 793.960 815.192Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -2.246.404 -1.458.850Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15,23 -60.589 -110.511İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.043.496 75.662.573Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -3.991.673 73.566.426Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -8.728.799 -2.683.310Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.679.044 7.047.171Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -8.821.931 1.349.243Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 10.448.748 -2.086.119Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.371.115 -1.530.838Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.060.137 71.258.757Ödenen Temettüler0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-554.127 -10.210.341Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 99.869 117.139Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -653.996 -10.327.480FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.044.969 -58.185.127Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 -23.847.394Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 -1.778.914 -3.314.856Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış8,10 10.823.883 -31.022.877YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.569.295 2.863.289Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi602.148 1.238.538NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-967.147 4.101.827DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 27.990.840 13.698.821DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 27.023.693 17.800.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 27.023.693 27.990.840Finansal Yatırımlar6 4.850.799 1.350.000Ticari Alacaklar59.027.454 50.617.758İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,9 24.045 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 59.003.409 50.617.758Diğer Alacaklar47.905.506 62.133.898İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 43.699.057 55.272.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 4.206.449 6.861.759Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları21 0 0Stoklar11 58.874.932 50.053.001Peşin Ödenmiş Giderler3.678.266 2.526.568İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8,12 32.755 29.860İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.645.511 2.496.708Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 999.191 1.063.846Diğer Dönen Varlıklar18 15.607.216 15.719.011ARA TOPLAM217.967.057 211.454.922TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR217.967.057 211.454.922DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.888.724 14.397.850Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 1.227.050 1.227.050Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 13.661.674 13.170.800Diğer Alacaklar108.087 107.069İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 108.087 107.069Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 18.062.080 18.856.040Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 46.073.000 46.073.000Maddi Duran Varlıklar212.931.571 215.305.486Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.258.254 2.295.936TOPLAM DURAN VARLIKLAR294.321.716 297.035.381TOPLAM VARLIKLAR512.288.773 508.490.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 25.290.555 26.623.365Ticari Borçlar44.180.736 34.301.820İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 33.271 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 44.147.465 34.301.820Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.689.345 4.279.914Diğer Borçlar81.245.795 82.715.439İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 80.459.709 81.208.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 786.086 1.506.531Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.550.203 8.915.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 17.550.203 8.915.645Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 7.623 534.416Kısa Vadeli Karşılıklar12.093.981 11.926.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 238.553 280.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 11.855.428 11.645.142Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 3.171.187 7.975.199ARA TOPLAM188.229.425 177.271.847TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER188.229.425 177.271.847UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 4.329.091 4.775.195Diğer Borçlar0 87.828İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 87.828Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 989.620 1.050.210Uzun Vadeli Karşılıklar15.947.370 14.870.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 15.947.370 14.870.718Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 14.043.680 14.679.708TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.309.761 35.463.659TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER223.539.186 212.735.506ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar217.241.567 225.033.267Ödenmiş Sermaye19 543.595.733 543.595.733Sermaye Düzeltme Farkları19 87.617.544 87.617.544Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)19 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 9.049.955 9.048.849Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 -218.141.119 -218.071.912Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)92.599.661 92.434.616Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)78.139.703 79.652.710Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)84.167.099 85.514.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.027.396 -5.861.664Yabancı Para Çevrim Farkları14.459.958 12.781.906Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 31.854.808 31.983.355Diğer Yedekler19 16.115.089 16.115.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -336.215.963 -310.951.408Net Dönem Karı veya Zararı27 -9.234.141 -26.738.599Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 71.508.020 70.721.530TOPLAM ÖZKAYNAKLAR288.749.587 295.754.797TOPLAM KAYNAKLAR512.288.773 508.490.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 74.759.074 68.586.734Satışların Maliyeti20 -56.710.544 -56.675.629TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.048.530 11.911.105BRÜT KAR (ZARAR)18.048.530 11.911.105Genel Yönetim Giderleri-12.752.891 -11.293.321Pazarlama Giderleri-5.590.203 -6.021.777Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 9.532.494 6.261.179Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -5.646.760 -6.018.232ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.591.170 -5.161.046Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 175.014 15.866.256Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -10.676.660 -9.246.692Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -793.960 -815.192FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.704.436 643.326Finansman Gelirleri24 3.762.289 3.512.829Finansman Giderleri24 -4.402.580 -9.446.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.344.727 -5.290.699Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.146.564 -2.357.176Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.719.611 -3.201.711Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 573.047 844.535SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.491.291 -7.647.875DÖNEM KARI (ZARARI)-9.491.291 -7.647.875Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 -257.150 -3.726.278Ana Ortaklık Payları27 -9.234.141 -3.921.597Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 -0,01700000 -0,00700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-251.925 -472.175Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -314.906 -590.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62.981 118.044Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 62.981 118.044Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.738.006 2.057.347Yabancı Para Çevrim Farkları25 2.738.006 2.057.347DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.486.081 1.585.172TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.005.210 -6.062.703Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 712.065 -2.988.893Ana Ortaklık Payları-7.717.275 -3.073.810http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850264BIST