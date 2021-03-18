***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.7 4.725.373 -22.495.832 -11.757.016 -29.527.475 -6.675.359 -36.202.834Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -130.142.146 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -336.217.517 431.626 128.709.647 57.203.107 185.912.754Transferler21 13.422.440 -6.554.348 21.282 -6.457.748 -431.626 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29,31 48.006.355 -2.980.976 2.799.185 -21.481.880 26.342.684 14.128.070 40.470.754Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKar Payları-1.150.060 -1.150.060 -1.150.060Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması21 143.366.328 -3.746.373 278.242 139.898.197 356.526 140.254.723Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış21 341.568 -70.760.953 1.273.585 -183.659 68.182 494.076 -68.767.201 -966.173 -69.733.374Dönem Sonu Bakiyeler21 543.595.733 87.617.544 0 0 0 0 0 9.048.849 -191.227.032 0 0 0 85.514.374 0 -5.861.664 0 0 0 0 0 0 0 0 12.781.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.983.355 0 16.115.089 0 -343.053.007 -21.481.880 0 225.033.267 70.721.530 295.754.797Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 543.595.733 87.617.544 0 0 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.7 26.844.880 -32.101.599 5.256.719Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 543.595.733 87.617.544 9.048.849 -191.227.032 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -343.053.007 -21.481.880 225.033.267 70.721.530 295.754.797Transferler21 13.422.440 -1.211.664 1.410.451 -35.103.107 21.481.880 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29,31 6.585.450 -704.988 3.238.062 80.306.668 89.425.192 746.588 90.171.780Sermaye Arttırımı21 55.374.887 55.374.887Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi21 -9.871 -21.646.916 -21.656.787 -1.622.796 -23.279.583Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış21 -210.311 10.410.033 -7.919.788 851.797 -24.536 -23.033.932 -19.926.737 19.926.737 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler21 543.595.733 87.617.544 0 0 0 0 0 8.838.538 -167.394.559 0 0 0 82.968.372 0 -5.724.726 0 0 0 0 0 0 0 0 16.019.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.369.270 0 16.115.089 0 -422.836.962 80.306.668 0 272.874.935 145.146.946 418.021.881Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.195.186 158.775.781Dönem Karı (Zararı)98.296.867 -20.882.156Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)98.296.867 -20.882.156Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.537.531 129.915.975Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25,16,17 20.201.136 11.285.770Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18 4.387.011 2.429.125Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 321.601 -13.379.822Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14.724.072 -460.409İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 14.724.072 -460.409Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -9.491.627 -9.695.944Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler27 -1.604.662 -517.468Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 140.254.723İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-148.029.584 49.741.962Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -128.565.417 44.311.412Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -16.457.052 -1.473.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.975.979 4.292.543Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -16.790.734 19.082.939Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 5.796.163 -14.389.695Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.011.477 -2.082.215Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.195.186 158.775.781YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.729.701 -23.428.388Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16,17 4.437.666 706.642Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16,17 -15.167.367 -24.135.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.892.316 -125.683.755Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -69.733.374Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.374.887 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.374.887 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)1,2 -23.279.583 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 3.556.560 11.053.232İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış8,9,10 -8.759.548 -65.853.553Ödenen Temettüler0 0 -1.150.060YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.032.571 9.663.638Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi357.620 3.103.117NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.674.951 12.766.755DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.465.576 13.698.821DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.790.625 26.465.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 21.790.625 26.465.576Finansal Yatırımlar6 109.501.960 2.875.264Ticari Alacaklar66.254.102 50.617.758İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,9 741.718 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 65.512.384 50.617.758Diğer Alacaklar14.869.697 62.133.898İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 13.642.718 55.272.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.226.979 6.861.759Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları23 0 0Stoklar11 66.843.735 50.053.001Canlı Varlıklar14 270.237 0Peşin Ödenmiş Giderler4.269.231 2.526.568İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8,12 0 29.860İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.269.231 2.496.708Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 385.743 1.063.846Diğer Dönen Varlıklar20 14.329.610 15.719.011ARA TOPLAM298.514.940 211.454.922TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR298.514.940 211.454.922DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar36.336.571 14.397.850Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 252.484 1.227.050Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 36.084.087 13.170.800Diğer Alacaklar99.965 107.069İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 99.965 107.069Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 4.131.968 18.856.040Canlı Varlıklar14 1.720.509 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 46.294.092 46.073.000Maddi Duran Varlıklar16 218.557.971 215.305.486Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.143.157 2.295.936TOPLAM DURAN VARLIKLAR308.284.233 297.035.381TOPLAM VARLIKLAR606.799.173 508.490.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 23.356.392 26.623.365Ticari Borçlar39.598.876 34.301.820İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 120.458 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 39.478.418 34.301.820Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 6.054.101 4.279.914Diğer Borçlar31.116.984 82.715.439İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 30.819.939 81.208.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 297.045 1.506.531Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.542.906 8.915.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 14.542.906 8.915.645Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 153.373 534.416Kısa Vadeli Karşılıklar15.441.009 11.926.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 291.990 280.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 15.149.019 11.645.142Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 6.124.899 7.975.199ARA TOPLAM136.388.540 177.271.847TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.388.540 177.271.847UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 11.598.728 4.775.195Diğer Borçlar0 87.828İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 87.828Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 807.856 1.050.210Uzun Vadeli Karşılıklar17.173.732 14.870.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 17.173.732 14.870.718Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 22.808.436 14.679.708TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.388.752 35.463.659TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER188.777.292 212.735.506ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar272.874.935 225.033.267Ödenmiş Sermaye21 543.595.733 543.595.733Sermaye Düzeltme Farkları21 87.617.544 87.617.544Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 8.838.538 9.048.849Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi21 -167.394.559 -191.227.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)93.263.614 92.434.616Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)77.243.646 79.652.710Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)82.968.372 85.514.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.724.726 -5.861.664Yabancı Para Çevrim Farkları16.019.968 12.781.906Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 33.369.270 31.983.355Diğer Yedekler21 16.115.089 16.115.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -422.836.962 -343.053.007Net Dönem Karı veya Zararı31 80.306.668 -21.481.880Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 145.146.946 70.721.530TOPLAM ÖZKAYNAKLAR418.021.881 295.754.797TOPLAM KAYNAKLAR606.799.173 508.490.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 363.248.855 330.912.392Satışların Maliyeti22 -270.536.068 -261.511.116TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)92.712.787 69.401.276BRÜT KAR (ZARAR)92.712.787 69.401.276Genel Yönetim Giderleri24 -51.252.573 -46.737.384Pazarlama Giderleri24 -23.904.342 -27.834.988Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 34.266.059 20.999.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -29.958.656 -19.807.332ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.863.275 -3.978.860Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 93.185.181 72.399.594Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -359.628 -78.545.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -14.724.072 460.409FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)99.964.756 -9.664.568Finansman Gelirleri28 14.078.074 13.673.587Finansman Giderleri28 -15.745.963 -24.891.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)98.296.867 -20.882.156Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.747.895 -6.576.712Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -8.712.071 -8.879.121Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -8.035.824 2.302.409SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)81.548.972 -27.458.868DÖNEM KARI (ZARARI)81.548.972 -27.458.868Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 1.242.304 -5.976.988Ana Ortaklık Payları31 80.306.668 -21.481.880Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 0,14800000 -0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.440.680 62.917.702Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 7.363.063 78.676.653Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -1.430.966 -4.273.090Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-491.417 -11.485.861Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi29,30 -777.613 -12.340.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi29,30 286.196 854.618Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.182.128 5.011.920Yabancı Para Çevrim Farkları29 3.182.128 5.011.920DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.622.808 67.929.622TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.171.780 40.470.754Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 746.588 14.128.070Ana Ortaklık Payları89.425.192 26.342.684http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919090BIST