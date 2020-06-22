***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.06.2020 16:50
n Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 22.06.2020
Genel Kurul Tarihi 21.07.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
4 - SPK'nın 31.10.2019 tarih ve 62/1392 sayılı kararı uyarınca:i) Şirketimizin TTK m. 376/1 karşısındaki durumu ve 14.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurulan sermaye kaybının önüne geçmek için iyileştirici önlemler hakkında bilgi verilmesi, ii) SPK tarafından Şirketimiz hakkında uygulanan 38.308 TL idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi.
5 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 10.03.2020 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 15.05.2020 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
8 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2019 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 IEYHO A.Ş. OGK 2. Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2019 IEYHOA.Ş. OGK 2.Toplantı Bilgilendirme Dokümanı ve Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2019 IEYHO A.Ş.OGK 2. Toplantı Davet Mektubu.pdf - İlan Metni
EK: 4 04 2019 IEYHO A.Ş. OGK 2.Toplantı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 IEYHO Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22 Haziran 2020 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2019 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 21 Temmuz 2020 Salı günü saat 14:30'da Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündemi içeren duyuru, davet mektubu, vekâletname örneği, Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Esas sözleşme tadil metni ve kâr payı dağıtımı tablosu ekte yer almaktadır. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, genel kurul bilgilendirme dokümanı, 2019 yılı Denetim Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve sair bilgilendirme dokümanı Şirketimizin merkez adresi ile birlikte http://www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr/ adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur. Saygılarımızla, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852309
BIST