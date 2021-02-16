***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 15:35
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909922
BIST
16:581.542
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -20,06
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.542
16:587,0157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0515
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
16:588,4989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
16:58404,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,90
|Açılış
|: 404,32
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:55
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.764.090
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.080.940
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|36.010.559
|% 9,95
|
|CMBTN
|352,60
|34.226.665
|% -8,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KAPLM
|31,08
|11.174.631
|% -7,33
|
|PSDTC
|30,78
|34.011.864
|% -7,29
|
|KOZAL
|147,00
|2.441.758.271
|% -1,14
|
|PETKM
|5,14
|2.438.598.842
|% 0,19
|
|SASA
|40,16
|1.767.752.456
|% 6,08
|
|GUBRF
|76,25
|1.635.216.483
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,53
|1.379.365.740
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,55
|1.204.219.396
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,53
|1.379.365.740
|% -0,39
|
|PETKM
|5,14
|2.438.598.842
|% 0,19
|
|TSKB
|1,75
|366.663.125
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,89
|551.113.824
|% -1,03
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9976
|7,0020
|% 0,54
|
|Euro
|8,4773
|8,4835
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,6786
|9,7271
|% 0,25
|
|Frank
|7,8087
|7,8558
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8575
|1,8668
|% 0,35
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-22,13
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.673
|2.741
|-24,40
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-11,80
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|-0,28
|
Seans Raporu
16:55
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17:11AYCES
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 84.60 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 669 adet işlem
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17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 04 kaybederek (% -1.15 ) 1, 632
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17:10
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, CMBTN, DENGE
-
17:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, PETKM, SASA
-
17:10XU100
Endeks 1, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 30, 573.00 milyon TL de