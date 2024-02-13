***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.02.2024 15:32
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.
Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 1.280.344.200 adette 12.803.442 TL nominal bedelli A grubu nama yazılı Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. paylarının, RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 30.216.123,12 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'den satın alınmasına, satış bedelinin Şubat 2024 sonuna kadar ödenmesine, karar verildi.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249120
BIST
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16:169.141
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -33,29
|Açılış
|: 9.217
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|Önceki Kapanış
|: 9.175
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9.105
En Yüksek
9.217
16:1630,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0146
|Açılış
|: 30,8450
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|Önceki Kapanış
|: 30,8000
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30,7410
En Düşük
30,6353
16:1633,0182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,1004
|Açılış
|: 33,2000
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|Önceki Kapanış
|: 33,1000
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33,2144
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16:162.004,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,21
|Açılış
|: 2.003,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
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2.004,64
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler16:14
|CELHA
|30,64
|19.130.017
|% 253,00
|
|PKART
|72,60
|12.161.107
|% 10,00
|
|AVHOL
|55,60
|308.430.188
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|130.682.509
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|43.213.611
|% 9,99
|
|BINHO
|621,50
|2.627.562.374
|% -7,24
|
|GLBMD
|43,08
|198.467.684
|% -6,79
|
|MAGEN
|13,10
|125.918.421
|% -6,43
|
|VBTYZ
|143,80
|207.560.533
|% -6,38
|
|LOGO
|98,35
|144.436.813
|% -6,33
|
|EREGL
|47,22
|7.161.114.463
|% 1,77
|
|THYAO
|287,00
|7.099.155.457
|% -1,12
|
|ISCTR
|27,66
|6.099.270.465
|% 1,17
|
|GUBRF
|197,80
|4.955.202.270
|% 9,95
|
|SASA
|41,30
|4.911.525.023
|% 3,46
|
|EKGYO
|10,89
|3.760.859.426
|% 3,91
|
|ZOREN
|5,26
|1.510.026.286
|% 3,34
|
|ISCTR
|27,66
|6.099.270.465
|% 1,17
|
|KLGYO
|5,35
|979.983.243
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,58
|405.127.262
|% 3,20
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7206
|30,7245
|% 0,04
|
|Euro
|33,1838
|33,1961
|% 0,23
|
|Sterlin
|38,8489
|39,0437
|% 0,46
|
|Frank
|34,8374
|35,0472
|% -0,28
|
|Riyal
|8,1678
|8,2088
|% 0,01
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|895,13
|896,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|904,84
|908,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,57
|82,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,81
|2.029,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:14
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16:29MIPAZ
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 90.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 037 adet işlem
-
16:28OYLUM
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 316, 725 adet işlem
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16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 44 kaybederek (% -0.17 ) 9, 703
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16:27XU100
Endeks 9, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 111, 033.00 milyon TL de
-
16:27PRKME
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 25.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 710 adet işlem