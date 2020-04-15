***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2020 16:17
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin uzatılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 15.04.2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararı ile:
1- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 750.000.000.-TL'den (YediyüzellimilyonTürkLirası) 1.500.000.000.-TL'ye (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesine,
2- Esas Sözleşmemizin " Şirketin Sermayesi Sermaye Payları ve Pay Senetleri'' başlıklı 6. maddesinin, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına uygun olarak tadil edilmesine,
3- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IEYHO 6.Madde Tadili KST.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838353
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,9106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0942
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9113
En Düşük
6,8079
18:057,5402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5418
En Düşük
7,4578
18:05380,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,99
|Açılış
|: 380,75
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6287
|8,6720
|% 0,56
|
|Frank
|7,1316
|7,1746
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8324
|1,8416
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.713
|-14,61
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.500
|20,30
|
|Tam
|2.507
|2.573
|20,80
|
|Yarım
|1.220
|1.252
|10,10
|
|Çeyrek
|612
|626
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,52
|27,52
|-2,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
-
17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
-
17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
-
17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem