***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin uzatılması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 15.04.2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararı ile:1- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 750.000.000.-TL'den (YediyüzellimilyonTürkLirası) 1.500.000.000.-TL'ye (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesine,2- Esas Sözleşmemizin " Şirketin Sermayesi Sermaye Payları ve Pay Senetleri'' başlıklı 6. maddesinin, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına uygun olarak tadil edilmesine,3- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 IEYHO 6.Madde Tadili KST.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838353BIST