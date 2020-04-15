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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2020 16:17
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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin uzatılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 15.04.2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararı ile:
1- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 750.000.000.-TL'den (YediyüzellimilyonTürkLirası) 1.500.000.000.-TL'ye (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesine,
2- Esas Sözleşmemizin " Şirketin Sermayesi Sermaye Payları ve Pay Senetleri'' başlıklı 6. maddesinin, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına uygun olarak tadil edilmesine,
3- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IEYHO 6.Madde Tadili KST.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838353


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