***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 16.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 750.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 2017-2021 yılları arasında olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca uygun görüldüğüne ilişkin alınan karar SPK'nın 28.04.2020 tarih, 29833736-110.04.04-E.4577 sayılı yazısı ile Şirketimize bu gün tebliğ edilmiştir.Saygılarımızla,Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840822BIST