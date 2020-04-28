***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.04.2020 16:26
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.04.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 750.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 2017-2021 yılları arasında olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca uygun görüldüğüne ilişkin alınan karar SPK'nın 28.04.2020 tarih, 29833736-110.04.04-E.4577 sayılı yazısı ile Şirketimize bu gün tebliğ edilmiştir.
Saygılarımızla,
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840822
BIST
16:23101.691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 423,59
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:236,9996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9799
16:237,6033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:23385,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 385,11
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|17.267.643
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.007.988
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.284.398
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.752.540
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,20
|815.542.239
|% 1,76
|
|GARAN
|8,46
|740.716.825
|% 1,20
|
|THYAO
|10,79
|571.827.406
|% -0,28
|
|ASELS
|27,52
|436.405.275
|% 0,15
|
|ODAS
|1,72
|318.329.024
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|318.329.024
|% 3,61
|
|ECILC
|5,20
|815.542.239
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,13
|191.613.903
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|740.716.825
|% 1,20
|
|AVOD
|2,50
|196.174.011
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7012
|8,7448
|% 0,50
|
|Frank
|7,1657
|7,2088
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-4,74
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.523
|-2,40
|
|Tam
|2.530
|2.585
|-2,50
|
|Yarım
|1.233
|1.263
|-1,20
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,16
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,50
|23,50
|0,43
|