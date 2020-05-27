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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2020 09:00
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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin iştirakleri olan, şarap üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren Şatokalecik Şarapçılık A.Ş., Kalecik Şarap Pazarlama Ltd. Şti. ve Likya Şarapçılık İmalat ve Tic. Ltd. Şti. şirketlerinin faaliyetleri durdurulmuştur. Bugün itibarıyla, Işıklar Grubunda şarap üretimi, satışı, pazarlaması vs. faaliyetlerini yürüten bir şirket bulunmamaktadır. Anılan şirketlerin Işıklar İnşaat ve Turizm İşletmeleri A.Ş. ile birleştirilmek suretiyle tasfiye edilmeleri süreci başlamış olup, Ağustos 2020 tarihi itibarıyla bu sürecin tamamlanması beklenmektedir. Likya Şarapçılık'a ait Fethiye/Muğla'da bulunan 40 dönüm  arazi üzerindeki üzüm bağları 6 yıl önce sökülmüş, yerine 1340 adet zeytin ağacı dikilmişti. Şirketimize ait Kalecik/Ankara'da bulunan 500 dönüm arazi üzerinde üzüm bağlarının kurulu olduğu 200 dönüm tarım arazisindeki üzüm bağlarının da sökülüp, yerine 6000 adet ceviz ağacı dikimi ve ceviz tarımı yapılması planlanmaktadır. Arazinin kalan kısmı konut imarlı parsellere dönüştürülmüş olup, zaman içinde konut inşa edilip satılması planlanmaktadır.
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846810


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Tam 2.477 2.502 8,50  
Yarım 1.209 1.223 4,10  
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