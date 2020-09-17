***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/05/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.05.2020 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz, bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin iştirakleri olan, gayri faal Şatokalecik Şarapçılık A.Ş., Kalecik Şarap Pazarlama Ltd. Şti. ve Likya Şarapçılık İmalat ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketlerin Işıklar İnşaat ve Turizm İşletmeleri A.Ş. ile birleştirilmek suretiyle tasfiyesiz infisah etmeleri 16.09.2020 tarihi itibarıyla tescil olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875400BIST