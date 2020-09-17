***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 11:02
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.05.2020 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz, bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin iştirakleri olan, gayri faal Şatokalecik Şarapçılık A.Ş., Kalecik Şarap Pazarlama Ltd. Şti. ve Likya Şarapçılık İmalat ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketlerin Işıklar İnşaat ve Turizm İşletmeleri A.Ş. ile birleştirilmek suretiyle tasfiyesiz infisah etmeleri 16.09.2020 tarihi itibarıyla tescil olmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875400
BIST
12:161.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
12:167,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0456
|Açılış
|: 7,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:168,9032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
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8,9184
En Düşük
8,8040
12:16471,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,52
|Açılış
|: 471,50
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:14
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|22.299.276
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.123.913
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,11
|413.941.386
|% -1,89
|
|AVOD
|4,40
|368.918.370
|% 8,91
|
|PETKM
|4,31
|251.470.587
|% -0,92
|
|RTALB
|51,05
|228.653.338
|% -0,29
|
|GARAN
|6,67
|227.150.318
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,11
|413.941.386
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,07
|115.747.989
|% -1,83
|
|AVOD
|4,40
|368.918.370
|% 8,91
|
|KARSN
|3,01
|216.862.583
|% 2,38
|
|SKBNK
|1,51
|107.093.475
|% 0,00
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5463
|7,5494
|% 0,60
|
|Euro
|8,8985
|8,9041
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7547
|9,8036
|% 0,50
|
|Frank
|8,2464
|8,2961
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0060
|2,0160
|% 0,52
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|471
|472
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|-4,59
|
|Yarım
|1.506
|1.544
|-2,23
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,11
|