***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ile Selülöz-İş sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmeleri sonuçlanmış olup, 2020-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi bugün imzalanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895423BIST