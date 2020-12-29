***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 16:29
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ile Selülöz-İş sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmeleri sonuçlanmış olup, 2020-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi bugün imzalanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895423
BIST
17:501.457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.457
En Düşük
1.436
17:507,3645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0737
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
17:509,0288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0658
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:50444,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,44
|Açılış
|: 444,41
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,37
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ALCAR
|374,00
|263.669.495
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.749.485
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.691.152
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.170.072
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|EMKEL
|5,36
|15.484.293
|% -9,92
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|GUBRF
|76,80
|2.673.667.809
|% 9,09
|
|THYAO
|12,88
|1.449.489.172
|% 2,06
|
|GARAN
|9,96
|1.282.919.774
|% 0,81
|
|KRDMD
|5,65
|1.070.865.999
|% 0,71
|
|KARTN
|104,50
|1.020.481.434
|% 1,06
|
|KARSN
|3,23
|764.929.725
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,53
|353.788.122
|% -2,55
|
|TSKB
|1,80
|354.769.970
|% -1,64
|
|GSDHO
|2,47
|483.064.991
|% 0,82
|
|KRDMD
|5,65
|1.070.865.999
|% 0,71
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3572
|7,3645
|% -0,99
|
|Euro
|9,0174
|9,0288
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,9003
|9,9499
|% -0,66
|
|Frank
|8,2851
|8,3350
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9534
|1,9632
|% -1,14
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|6,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|0,49
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI