***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.11.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD (Işıklar Coin) yönetiminin aldığı kararla 23 Kasım 2020 tarihinde başlamak üzere 10 milyon isikc nin satışı için ikincil arz sürecini başlatacağı, 3 ay sürmesi öngörülen satış sürecinde önceliğin ilk ayda Işıklar Tuğla bayilerine verileceği, kalan miktarın ise global yatırımcılara arz edileceği ve satışın tamamlanmasını takip eden 30 günlük lock-up süresi sonunda satın alınan kripto paraların (isikc) yatırımcıların elektronik cüzdanlarına gönderileceği açıklanmıştır.Işıklar Coin'in yürüttüğü ikincil coin arzının yatırım süresi gelen talepler doğrultusunda 30 Nisan 2021 tarihine uzatılmıştır. 23 Şubat 2021 tarihine kadar ödemelerini yapan bayi veya yatırımcıların isikc coin'leri e-cüzdanlarına önceden ilan edilen 23 Mart 2021'de yatırılacak olup, 23 Şubat 2021'den sonra ödeme yapanların isikc coinleri e-cüzdanlarına 1 Mayıs 2021'de yatırılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911294BIST