***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 12:46
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen bilgilendirme taleplerine istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
31.12.2020 tarihi itibarıyla haz adet/ 5.394.705 TL'dir.
Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin 31.12.2020 itibarıyla aktifindeki kripto paraların cinsi, miktarı ve parasal karşılıkları: BTC: 0,3726 adet/ 83.690 TL, INO: 2.608.824 adet/ 97.500.862 TL'dir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923763
BIST
11:141.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,26
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:148,1668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0386
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:149,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:14457,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,03
|Açılış
|: 457,06
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MTRKS
|33,88
|72.605
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.479.860
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.699.832
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.994.635
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.683.718
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|31.683.354
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,48
|420.713.653
|% 4,18
|
|KRDMD
|7,46
|346.444.387
|% 1,36
|
|GARAN
|6,77
|290.007.753
|% -0,29
|
|JANTS
|853,10
|237.932.998
|% -4,00
|
|THYAO
|12,93
|214.397.909
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,92
|137.193.472
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|121.802.230
|% -0,92
|
|TSKB
|1,37
|64.019.374
|% -0,72
|
|KRDMD
|7,46
|346.444.387
|% 1,36
|
|BJKAS
|9,48
|420.713.653
|% 4,18
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1623
|8,1668
|% 0,47
|
|Euro
|9,6902
|9,6992
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,2577
|11,3142
|% 0,40
|
|Frank
|8,7578
|8,8106
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1751
|2,1860
|% 0,59
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-5,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|0,06
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:28SEYKM
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 34.14 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 855 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 31 kaybederek (% -0.78 ) 1, 442
-
11:25XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 4, 728.00 milyon TL de
-
11:25MEGAP
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 484, 711 adet işlem
-
11:25MEGAP
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 484, 711 adet işlem