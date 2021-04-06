***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen bilgilendirme taleplerine istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.31.12.2020 tarihi itibarıyla haz adet/ 5.394.705 TL'dir.Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin 31.12.2020 itibarıyla aktifindeki kripto paraların cinsi, miktarı ve parasal karşılıkları: BTC: 0,3726 adet/ 83.690 TL, INO: 2.608.824 adet/ 97.500.862 TL'dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923763BIST