***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.02.2021 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD (Işıklar Coin)'in yürüttüğü ikincil coin arzının süresi gelen talepler doğrultusunda 30 Nisan 2021 tarihine uzatıldığı bildirilmişti. Bugün itibarıyla ikincil coin arzı sonlandırılmış olup, bu süreçte 1.288.212 adet isikc satılmıştır.16.04.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik'in hükümleri Işıklar Coin'in faaliyetlerini doğrudan etkilememektedir. Zira Işıklar Coin tarafından arz edilen isikc hâlihazırda bir ödeme aracı olarak kullanılmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928766BIST