***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı bağlı ortaklığımız Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., VICAT SA Grubuna bağlı Konya Çimento Sanayi A.Ş.'den 1. ve 2. Kömür Değirmeni Üniteleri Torbalı Filtreleri siparişini almıştır. Sipariş kapsamında 26.000 m³/saat ve 72.720 m³/saat kapasiteli iki filtre, gaz kanalları, Thorwesten Vent GmbH firmasının filtre ve gaz kanalları için patlama kapakları temin edilecek ve montajı yapılacaktır. Sipariş bedeli 513.958.-Euro olup, işin 6 ayda tamamlanması öngörülmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944350BIST