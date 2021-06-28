***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 09:22
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolaylı bağlı ortaklığımız Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., VICAT SA Grubuna bağlı Konya Çimento Sanayi A.Ş.'den 1. ve 2. Kömür Değirmeni Üniteleri Torbalı Filtreleri siparişini almıştır. Sipariş kapsamında 26.000 m³/saat ve 72.720 m³/saat kapasiteli iki filtre, gaz kanalları, Thorwesten Vent GmbH firmasının filtre ve gaz kanalları için patlama kapakları temin edilecek ve montajı yapılacaktır. Sipariş bedeli 513.958.-Euro olup, işin 6 ayda tamamlanması öngörülmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944350
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
0
En Düşük
0
18:058,7149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0317
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7351
En Düşük
8,6689
18:0510,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0207
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4269
En Düşük
10,3438
18:05497,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 497,35
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|1,90
|7.981.421
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,48
|16.958.584
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|VERUS
|46,80
|22.175.289
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,90
|7.981.421
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,48
|16.958.584
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|VERUS
|46,80
|22.175.289
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% 0,00
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% 0,00
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7071
|8,7112
|% 0,32
|
|Euro
|10,3579
|10,4090
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0370
|12,0973
|% 0,09
|
|Frank
|9,4262
|9,4830
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3138
|2,3254
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,01
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,01
|74,01
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS