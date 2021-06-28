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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.06.2021 09:22



***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Dolaylı bağlı ortaklığımız Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., VICAT SA Grubuna bağlı Konya Çimento Sanayi A.Ş.'den 1. ve 2. Kömür Değirmeni Üniteleri Torbalı Filtreleri siparişini almıştır. Sipariş kapsamında 26.000 m³/saat ve 72.720 m³/saat kapasiteli iki filtre, gaz kanalları, Thorwesten Vent GmbH firmasının filtre ve gaz kanalları için patlama kapakları temin edilecek ve montajı yapılacaktır. Sipariş bedeli 513.958.-Euro olup, işin 6 ayda tamamlanması öngörülmektedir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944350


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