***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 11:35
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantısında , Kazakistan'ın Shymkent şehrinde, kağıt torba üretim ve satışını yapmak üzere, % 100 iştirak oranıyla 10.000 USD sermayeli Shymkent Paper Sack Ltd unvanlı bir şirket'in kuruluş işlemlerinin başlatılması,
kurulacak Şirket'e , aynı zamanda Işıklar Paper Sack Ltd şirketi'nin müdürü olan Sn.Hüseyin Oka'nın atanması ve kendisine Şirketin kuruluşuna ilişkin tüm belgeleri imzalama , kurum ve kuruluşlar nezdinde tüm prosüdürleri takip ve sonuçlandırma konusunda yetki verilmesi kararı almıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038633
BIST
14:232.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,14
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.571
14:2317,3599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0201
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
14:2318,2710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0591
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
14:231.020,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.020,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,71
BIST En Aktif Hisseler14:23
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|285.528.271
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|VKING
|6,28
|4.744.843
|% 9,22
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|52,15
|1.341.932.230
|% 0,19
|
|SISE
|22,06
|817.386.294
|% -0,63
|
|SASA
|45,58
|781.159.575
|% 1,06
|
|EREGL
|28,12
|741.807.020
|% -0,28
|
|TKFEN
|23,62
|700.522.083
|% 7,95
|
|ODAS
|3,29
|605.496.626
|% 4,44
|
|YKBNK
|4,91
|406.286.234
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,64
|158.214.017
|% 0,00
|
|TSKB
|2,28
|134.627.854
|% 0,88
|
|AKBNK
|9,04
|511.044.756
|% -0,55
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3598
|17,3599
|% 0,12
|
|Euro
|18,2457
|18,2710
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,1271
|21,2331
|% -0,24
|
|Frank
|17,9073
|18,0151
|% -0,23
|
|Riyal
|4,6107
|4,6338
|% 0,18
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-11,95
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.890
|-56,00
|
|Tam
|6.776
|6.871
|-47,00
|
|Yarım
|3.326
|3.360
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,21
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:38ULUFA
Yüzde 4.25 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 696, 995 adet işlem
-
14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 78 artarak (% 0.20 ) 2, 827
-
14:37XU100
Endeks 2, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 15, 000.00 milyon TL de
-
14:37DOKTA
Yüzde 4.11 oranında artışla 32.46 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 801 adet işlem
-
14:36PRKME
Yüzde 4.38 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 144, 813 adet işlem