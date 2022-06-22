***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantısında , Kazakistan'ın Shymkent şehrinde, kağıt torba üretim ve satışını yapmak üzere, % 100 iştirak oranıyla 10.000 USD sermayeli Shymkent Paper Sack Ltd unvanlı bir şirket'in kuruluş işlemlerinin başlatılması,kurulacak Şirket'e , aynı zamanda Işıklar Paper Sack Ltd şirketi'nin müdürü olan Sn.Hüseyin Oka'nın atanması ve kendisine Şirketin kuruluşuna ilişkin tüm belgeleri imzalama , kurum ve kuruluşlar nezdinde tüm prosüdürleri takip ve sonuçlandırma konusunda yetki verilmesi kararı almıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038633BIST