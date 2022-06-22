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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2022 11:35
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantısında , Kazakistan'ın Shymkent şehrinde, kağıt torba üretim ve satışını yapmak üzere, % 100 iştirak oranıyla 10.000 USD sermayeli Shymkent Paper Sack Ltd unvanlı bir şirket'in kuruluş işlemlerinin başlatılması,
kurulacak Şirket'e , aynı zamanda Işıklar Paper Sack Ltd şirketi'nin müdürü olan Sn.Hüseyin Oka'nın atanması ve   kendisine Şirketin kuruluşuna ilişkin   tüm belgeleri  imzalama , kurum ve  kuruluşlar  nezdinde tüm prosüdürleri takip  ve sonuçlandırma konusunda yetki verilmesi kararı almıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038633


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LIDFA 13,34 10.574.191 % 9,98  
MAKIM 14,15 285.528.271 % 9,95  
ATSYH 45,00 1.384.261 % 9,76  
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Altın Gr. 1.019 1.020 -4,06  
Cumhuriyet 6.788 6.890 -56,00  
Tam 6.776 6.871 -47,00  
Yarım 3.326 3.360 -24,00  
Çeyrek 1.666 1.680 -11,00  
Gümüş.Ons 21,13 21,16 -0,27  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 -0,13  
B. Petrol 112 112 -0,21  
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