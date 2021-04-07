***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
07.04.2021 11:43
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ve rapora ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924141
BIST
11:391.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -9,93
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:398,1460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0178
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:399,6879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0174
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:39456,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,36
|Açılış
|: 456,39
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:39
|MTRKS
|33,88
|83.684
|% 10,00
|
|MRSHL
|285,50
|2.814.032
|% 9,98
|
|NTGAZ
|13,67
|1.496.387
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.021.063
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.877.269
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.590.575
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,27
|499.707.393
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,49
|407.303.837
|% 1,77
|
|GARAN
|6,77
|307.900.539
|% -0,29
|
|THYAO
|13,03
|303.538.683
|% 2,12
|
|JANTS
|870,30
|262.984.151
|% -2,06
|
|EKGYO
|1,92
|140.399.325
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|144.674.813
|% -0,92
|
|TSKB
|1,38
|76.601.931
|% 0,00
|
|ODAS
|3,73
|207.520.228
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,49
|407.303.837
|% 1,77
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1382
|8,1460
|% 0,22
|
|Euro
|9,6785
|9,6879
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,2427
|11,2991
|% 0,27
|
|Frank
|8,7313
|8,7839
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1695
|2,1804
|% 0,33
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,27
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,37
|62,37
|-0,37
|