***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.11.2020 09:10
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888025
BIST
10:421.291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 12,12
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:427,8895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0950
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:429,2936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1048
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2980
En Düşük
9,1713
10:42472,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,71
|Açılış
|: 472,71
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BFREN
|1.145,80
|37.889.978
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|52.781.009
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.512.039
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.387.230
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,71
|1.765.145.210
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,93
|617.802.050
|% 4,64
|
|THYAO
|11,98
|533.434.388
|% 1,70
|
|AKBNK
|6,40
|532.857.836
|% 2,89
|
|SISE
|6,90
|505.897.136
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,93
|617.802.050
|% 4,64
|
|GARAN
|8,71
|1.765.145.210
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,92
|222.021.171
|% 1,05
|
|KRDMD
|4,05
|409.033.404
|% 2,27
|
|VAKBN
|4,91
|433.278.565
|% 2,72
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8749
|7,8895
|% 1,22
|
|Euro
|9,2731
|9,2936
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,3195
|10,3712
|% 0,52
|
|Frank
|8,5254
|8,5768
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0858
|2,0963
|% 0,70
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|5,29
|
|Altın Gr.
|472
|472
|4,60
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,23
|
Seans Raporu
10:42
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10:52XU050
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10:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, TKURU, BMELK, TLMAN, BFREN, MARKA, EMNIS