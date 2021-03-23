***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2021 09:13
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919858
BIST
11:111.274
En Yüksek
|Değişim
|: -7,65%
|| -105,58
|Açılış
|: 1.336
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|Önceki Kapanış
|: 1.379
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1.336
En Düşük
1.256
11:117,7679
En Yüksek
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|: -0,18%
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|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
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7,9528
En Düşük
7,7363
11:119,3527
En Yüksek
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|: 1,01%
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|Açılış
|: 9,2200
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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11:11434,50
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|: 0,08%
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|Açılış
|: 434,50
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|Önceki Kapanış
|: 434,17
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444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:11
|TRILC
|34,44
|42.368.372
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|VESTL
|29,50
|30.905.394
|% 1,58
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|ISBTR
|40.000,00
|80.000
|% 1,01
|
|SAHOL
|8,10
|32.942.371
|% -10,00
|
|BERA
|18,45
|1.473.832
|% -10,00
|
|EGGUB
|176,40
|4.019.866
|% -10,00
|
|GOZDE
|6,57
|16.615.487
|% -10,00
|
|KLMSN
|18,81
|1.882.958
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|229.329.220
|% -9,90
|
|EREGL
|13,38
|140.201.404
|% -9,04
|
|AKBNK
|4,80
|128.520.902
|% -9,94
|
|FROTO
|188,10
|122.944.951
|% -8,51
|
|PETKM
|4,94
|115.620.196
|% -9,36
|
|GARAN
|7,19
|229.329.220
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|128.520.902
|% -9,94
|
|EKGYO
|1,79
|42.406.161
|% -5,29
|
|PETKM
|4,94
|115.620.196
|% -9,36
|
|YKBNK
|2,16
|38.426.963
|% -9,62
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7590
|7,7679
|% -0,18
|
|Euro
|9,2457
|9,3527
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,7208
|10,7745
|% -0,12
|
|Frank
|8,3488
|8,3991
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0680
|2,0784
|% 0,18
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-0,41
|
|Altın Gr.
|434
|434
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,64
|63,64
|-0,98
|