***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.03.2021 09:02
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920751
BIST
11:501.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:507,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:509,4244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:50443,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,32
|Açılış
|: 443,79
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:50
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.161.547
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|RTALB
|22,88
|141.490.614
|% 9,06
|
|AVOD
|9,49
|264.091.083
|% -9,96
|
|SEKUR
|33,52
|2.753.924
|% -5,52
|
|IEYHO
|1,68
|45.631.812
|% -5,08
|
|BSOKE
|3,68
|62.607.008
|% -3,92
|
|ETILR
|5,55
|84.643
|% -3,48
|
|GARAN
|7,11
|868.610.525
|% 1,72
|
|SISE
|7,41
|442.079.580
|% 2,63
|
|VESTL
|37,34
|361.558.003
|% 0,65
|
|BJKAS
|6,79
|343.384.511
|% 7,78
|
|KRDMD
|6,55
|302.312.437
|% 1,39
|
|GARAN
|7,11
|868.610.525
|% 1,72
|
|GSRAY
|3,69
|237.670.459
|% 3,36
|
|SKBNK
|1,22
|78.942.840
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,21
|140.309.774
|% 2,31
|
|SISE
|7,41
|442.079.580
|% 2,63
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9803
|7,9847
|% 0,57
|
|Euro
|9,4128
|9,4244
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,9735
|11,0285
|% 1,02
|
|Frank
|8,4630
|8,5140
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1237
|2,1344
|% 0,69
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,38
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.979
|-8,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-10,22
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-4,95
|
|Çeyrek
|708
|724
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|1,41
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 77 artarak (% 0.68 ) 1, 440
-
12:02XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 6, 619.00 milyon TL de
-
12:01BJKAS
Yüzde 7.78 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 262, 149 adet işlem
-
11:59DOAS
Yüzde 5.40 oranında artışla 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 571 adet işlem
-
11:58GLRYH
Yüzde 5.46 oranında artışla 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 729, 508 adet işlem