***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.03.2021 16:28
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921487
BIST
16:161.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:168,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1020
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:169,6584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0967
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:16454,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,09
|Açılış
|: 454,22
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KRTEK
|17,60
|30.920.684
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|179.962.791
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.086.238
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|CRDFA
|4,61
|52.613.713
|% -6,87
|
|KRDMD
|6,87
|1.398.741.987
|% 4,25
|
|GARAN
|6,89
|1.290.455.242
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,42
|862.268.420
|% 7,07
|
|EKGYO
|1,99
|791.300.928
|% 7,57
|
|PETKM
|5,66
|558.614.821
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,99
|791.300.928
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,87
|1.398.741.987
|% 4,25
|
|GARAN
|6,89
|1.290.455.242
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,42
|862.268.420
|% 7,07
|
|DOHOL
|3,31
|354.415.624
|% 2,16
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1780
|8,1823
|% 1,26
|
|Euro
|9,6427
|9,6584
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,2872
|11,3438
|% 1,59
|
|Frank
|8,6896
|8,7420
|% 1,41
|
|Riyal
|2,1778
|2,1887
|% 1,38
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-8,15
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,01
|
|Cumhuriyet
|2.999
|3.045
|31,00
|
|Tam
|2.984
|3.061
|34,23
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|16,56
|
|Çeyrek
|723
|740
|8,28
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|64,82
|64,82
|0,39
|
Seans Raporu
16:16
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16:26ANELE
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-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 3 artarak (% 0.53 ) 1, 201
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, RTALB, CMBTN, PRZMA, AKCNS, LUKSK, AYES, EUKYO, IZFAS, KRDMA
-
16:23
EPLAS, PRZMA, BLCYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında