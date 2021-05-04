***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.05.2021 17:38
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934463
BIST
17:301.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,06
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|: 1.423
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481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:30
|TSPOR
|2,09
|85.066.823
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.220.810
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.024.290
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.266.712
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.144.691
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|59.067.695
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,64
|1.684.404.574
|% 3,59
|
|THYAO
|12,68
|1.158.782.992
|% -1,86
|
|KRDMD
|7,56
|860.617.649
|% 2,30
|
|GARAN
|7,28
|859.810.239
|% -1,22
|
|PETKM
|6,86
|779.505.783
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,08
|333.527.425
|% -1,89
|
|DOHOL
|2,97
|350.276.728
|% 0,34
|
|GARAN
|7,28
|859.810.239
|% -1,22
|
|KRDMD
|7,56
|860.617.649
|% 2,30
|
|PETKM
|6,86
|779.505.783
|% 0,88
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3051
|8,3088
|% 0,74
|
|Euro
|9,9856
|9,9946
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4905
|11,5481
|% 0,44
|
|Frank
|9,0771
|9,1318
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2102
|2,2213
|% 0,78
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,65
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,08
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,80
|