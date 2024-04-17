***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.04.2024 14:58
***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ömer ÇANKAL İş Geliştirme Direktörü-Masak Uyum Görevlisi
Aydın SEPETÇİ Muhasebe Yöneticisi
Muharrem MEMİŞ Finans Yöneticisi-Masak Uyum Görevlisi Yardımcısı
Cüneyt ÖZTÜRK Fon Operasyon Yöneticisi
Nurettin YİĞİT Değerleme Uzmanı
Emre TONKUŞ Girişim Sermayesi Yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel
Mehmet Said ARI Fon Operasyon Uzman Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273554
BIST
'
15:299.597
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 49,38
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.572
En Yüksek
9.717
15:2932,5323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0808
|Açılış
|: 32,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
15:2934,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1015
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
15:292.494,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,90
|Açılış
|: 2.494,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler15:29
|SELGD
|58,30
|36.516.132
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|ATATP
|142,00
|221.704.317
|% 9,99
|
|BURCE
|237,90
|88.450.002
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|22.803.603
|% 9,98
|
|AKYHO
|7,76
|265.416.672
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|ENSRI
|29,52
|188.901.310
|% -8,32
|
|BRKSN
|47,12
|51.719.828
|% -7,61
|
|GRNYO
|10,82
|248.851.732
|% -6,80
|
|THYAO
|298,75
|6.628.487.807
|% 0,59
|
|YKBNK
|30,58
|4.406.402.064
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,29
|3.403.874.209
|% 1,07
|
|TUPRS
|185,50
|2.811.616.310
|% -0,27
|
|ENTRA
|13,90
|2.723.405.891
|% -6,40
|
|ZOREN
|5,88
|1.708.084.961
|% 2,80
|
|ISCTR
|12,29
|3.403.874.209
|% 1,07
|
|ENTRA
|13,90
|2.723.405.891
|% -6,40
|
|EKGYO
|10,21
|1.704.814.204
|% -4,58
|
|YKBNK
|30,58
|4.406.402.064
|% 1,93
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5255
|32,5323
|% 0,25
|
|Euro
|34,6330
|34,6463
|% 0,29
|
|Sterlin
|40,4866
|40,6895
|% 0,31
|
|Frank
|35,6809
|35,8597
|% 0,30
|
|Riyal
|8,6717
|8,7152
|% 0,15
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,41
|28,44
|% 0,66
|
|Platin
|951,16
|952,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,92
|1.024,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,52
|89,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.384,50
|2.384,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:44TKNSA
Yüzde 4.54 oranında artışla 40.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 376 adet işlem
-
15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 65 artarak (% 0.56 ) 10, 366
-
15:43XU100
Endeks 9, 604 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 70, 153.00 milyon TL de
-
15:43TRILC
Yüzde 7.15 oranında artışla 21.42 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 504, 103 adet işlem
-
15:42IHGZT
Yüzde 9.43 oranında artışla 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 520, 192 adet işlem