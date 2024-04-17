***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviÖmer ÇANKAL İş Geliştirme Direktörü-Masak Uyum GörevlisiAydın SEPETÇİ Muhasebe YöneticisiMuharrem MEMİŞ Finans Yöneticisi-Masak Uyum Görevlisi YardımcısıCüneyt ÖZTÜRK Fon Operasyon YöneticisiNurettin YİĞİT Değerleme UzmanıEmre TONKUŞ Girişim Sermayesi Yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personelMehmet Said ARI Fon Operasyon Uzman Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273554BIST