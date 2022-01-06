***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 10:06
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989202
BIST
10:432.004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.012
En Düşük
1.978
10:4313,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0769
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
10:4315,5408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0759
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
10:43798,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,23
|Açılış
|: 798,26
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:42
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|13.311.087
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|AYDEM
|6,54
|27.698.170
|% 5,83
|
|HURGZ
|2,13
|18.291.789
|% 5,45
|
|KRGYO
|7,04
|23.725.875
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|43.579.366
|% -9,97
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|IHAAS
|11,11
|1.861.767
|% -4,47
|
|SEYKM
|10,40
|11.747.154
|% -3,61
|
|THYAO
|24,68
|828.021.827
|% 3,26
|
|EREGL
|30,72
|502.340.214
|% -0,45
|
|SISE
|14,51
|457.956.871
|% 0,69
|
|PETKM
|9,13
|421.164.138
|% 3,28
|
|KRDMD
|10,22
|320.653.566
|% -0,78
|
|PETKM
|9,13
|421.164.138
|% 3,28
|
|YKBNK
|3,49
|144.506.697
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,28
|83.827.698
|% -0,44
|
|ODAS
|1,37
|48.184.986
|% -0,72
|
|THYAO
|24,68
|828.021.827
|% 3,26
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7465
|13,7675
|% 0,73
|
|Euro
|15,5335
|15,5787
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,5747
|18,6679
|% 0,68
|
|Frank
|14,9360
|15,0260
|% 0,79
|
|Riyal
|3,6611
|3,6795
|% 1,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|798
|798
|3,29
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
Seans Raporu
10:42
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10:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 41 artarak (% 0.15 ) 2, 216
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10:56XU100
Endeks 2, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 6, 581.00 milyon TL de
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