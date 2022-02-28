***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 17:02
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005118
BIST
17:371.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,73
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:3713,8145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0190
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:3715,5713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0591
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:37848,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 10,05
|Açılış
|: 848,77
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.930.531
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.479.572
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|102.021.875
|% 9,88
|
|PKENT
|381,60
|11.586.890
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,66
|11.888.661
|% -9,59
|
|AEFES
|24,34
|73.121.886
|% -9,31
|
|AGESA
|20,90
|4.569.796
|% -8,97
|
|IHEVA
|1,00
|38.909.577
|% -7,41
|
|THYAO
|25,82
|4.242.746.847
|% -5,42
|
|KRDMD
|11,76
|2.344.117.079
|% 3,89
|
|EREGL
|31,06
|2.224.852.085
|% -0,32
|
|TUPRS
|191,70
|1.401.720.437
|% 6,56
|
|GARAN
|11,15
|1.256.236.556
|% -2,02
|
|YKBNK
|3,55
|771.095.327
|% -3,27
|
|KRDMD
|11,76
|2.344.117.079
|% 3,89
|
|THYAO
|25,82
|4.242.746.847
|% -5,42
|
|EKGYO
|1,99
|310.008.718
|% -2,45
|
|KARSN
|3,77
|584.968.525
|% -4,07
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7969
|13,8122
|% 0,12
|
|Euro
|15,5085
|15,5875
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,4621
|18,5547
|% 0,08
|
|Frank
|14,9685
|15,0587
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6717
|3,6902
|% 0,14
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|24,83
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,58
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.630
|5.773
|40,66
|
|Yarım
|2.721
|2.792
|19,67
|
|Çeyrek
|1.365
|1.396
|9,83
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,15
|
|B. Petrol
|97,86
|97,86
|3,74
|