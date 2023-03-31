***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2023 11:07
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130094
BIST
13:014.839
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -56,97
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
13:0119,1893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
13:0120,9209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0175
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
13:011.220,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.220,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler13:01
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.524.034
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|39.847.845
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.130.408
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.429.274
|% -9,98
|
|ALFAS
|283,90
|788.667.014
|% -9,87
|
|GOKNR
|20,14
|875.443.878
|% -8,62
|
|MNDRS
|9,23
|68.124.896
|% -8,52
|
|IHAAS
|150,80
|18.817.381
|% -8,33
|
|TUPRS
|541,10
|1.307.479.346
|% 0,39
|
|AKFYE
|17,99
|1.270.509.073
|% -5,32
|
|KOZAL
|21,26
|1.005.064.138
|% 1,53
|
|EREGL
|35,84
|996.246.807
|% -0,22
|
|ASELS
|53,25
|984.420.180
|% 0,57
|
|SKBNK
|2,43
|330.427.174
|% 3,85
|
|AKFYE
|17,99
|1.270.509.073
|% -5,32
|
|ISCTR
|13,15
|764.450.822
|% -2,74
|
|YKBNK
|9,66
|514.476.871
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,26
|327.279.552
|% -2,19
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1857
|19,1893
|% 0,11
|
|Euro
|20,9014
|20,9209
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6559
|23,7745
|% -0,09
|
|Frank
|20,8310
|20,9565
|% -0,36
|
|Riyal
|5,0958
|5,1213
|% 0,08
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.221
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.230
|8.313
|-5,00
|
|Yarım
|4.035
|4.068
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|-0,16
|