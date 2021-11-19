***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
19.11.2021 10:05
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'inci maddesi çerçevesinde hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın kabul edilerek, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve Şirketimizin internet sitesinde (www.ihlashaberajansi.com.tr) yayımlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978601
BIST
11:521.749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,73
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:5211,0114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0246
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:5212,4611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1035
|Açılış
|: 12,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:52655,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -4,99
|Açılış
|: 655,50
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:50
|FRIGO
|2,86
|29.866.579
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.716.353
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.320.313
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.211.792
|% 9,95
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.158.835
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,33
|203.313.575
|% -7,61
|
|ULAS
|3,75
|1.026.980
|% -4,34
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|KRDMD
|8,14
|896.609.363
|% 3,83
|
|GARAN
|12,21
|702.241.696
|% -0,25
|
|SISE
|11,18
|553.632.365
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,59
|466.775.876
|% -0,28
|
|THYAO
|17,97
|452.912.086
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,59
|466.775.876
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,14
|896.609.363
|% 3,83
|
|TSKB
|1,57
|107.385.182
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,18
|138.331.724
|% 1,40
|
|DOHOL
|3,03
|186.714.517
|% 3,06
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9963
|11,0096
|% -0,24
|
|Euro
|12,4455
|12,4713
|% -0,74
|
|Sterlin
|14,7551
|14,8291
|% -0,69
|
|Frank
|11,7916
|11,8627
|% -0,77
|
|Riyal
|2,9199
|2,9346
|% -0,50
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-6,48
|
|Altın Gr.
|654
|655
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|4.311
|4.377
|-75,00
|
|Tam
|4.301
|4.411
|-74,21
|
|Yarım
|2.079
|2.134
|-35,90
|
|Çeyrek
|1.043
|1.067
|-17,94
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|0,64
|
Seans Raporu
11:50
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12:04DURDO
Yüzde 8.06 oranında artışla 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 854 adet işlem
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12:02XU100
Endeks 1, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 8, 873.00 milyon TL de
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12:01DITAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 919 adet işlem
-
12:00BERA
Yüzde 7.79 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 622, 853 adet işlem
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11:59FRIGO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 550, 185 adet işlem