***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 210.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 64.000.000 TL ye çıkarılması işleminde 1 TL nominal değerli pay 4.60 TL den primli olarak halka arz edilmiş olup, 22.000.000 TL artırım tutarını temsil eden paylar karşılığında Halka arz süresi (26.10.2021-T+1 dâhil 27.10.2021) içinde 101.200.000 TL nakit girişi sağlanmıştır.Söz konusu tutarın 22.000.000 TL'sinin sermaye hesabına, bakiye tutarının sermaye yedekleri altında Emisyon Primi hesabına kaydedilmesine,Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, karar verilmiştir.EK: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978675BIST