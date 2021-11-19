***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.11.2021 11:53
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 210.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 64.000.000 TL ye çıkarılması işleminde 1 TL nominal değerli pay 4.60 TL den primli olarak halka arz edilmiş olup, 22.000.000 TL artırım tutarını temsil eden paylar karşılığında Halka arz süresi (26.10.2021-T+1 dâhil 27.10.2021) içinde 101.200.000 TL nakit girişi sağlanmıştır.
Söz konusu tutarın 22.000.000 TL'sinin sermaye hesabına, bakiye tutarının sermaye yedekleri altında Emisyon Primi hesabına kaydedilmesine,
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, karar verilmiştir.
EK: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978675
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|2,86
|31.828.950
|% 10,00
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|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
|
|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
|
|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,70
|503.844.273
|% -8,22
|
|TAVHL
|27,74
|377.909.421
|% -6,60
|
|DOCO
|952,00
|70.537.221
|% -6,26
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% -1,55
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1860
|11,2790
|% 2,20
|
|Euro
|12,6405
|12,7477
|% 1,46
|
|Sterlin
|15,0617
|15,1372
|% 1,37
|
|Frank
|12,0532
|12,1258
|% 1,43
|
|Riyal
|2,9862
|3,0012
|% 1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-14,22
|
|Altın Gr.
|667
|667
|6,83
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|8,90
|8,91
|0,09
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|B. Petrol
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|78,47
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